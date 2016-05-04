五矿阿里钢铁平台正式上线并迎来首单 业务聚焦珠三角

路透北京5月4日 - 本周二正式上线的五矿阿里钢铁平台（暂定名）迎来首个订单并顺利完成交易，也意味着钢铁电商将迎来模式升级。

根据公司提供的新闻稿，从平台首个订单也可以看出，终端用户和卖家广东易创通过平台“软电话”免费双呼进行询盘后，经过生成订单、买家确认、在线支付、交收货票等一系列步骤，完成了一笔2.33吨的冷板采购。

五矿阿里钢铁平台CEO赵伟称，“相对于传统钢贸的大单大采，我们的交易更多触及的是量小、频次多的小微终端。从目前对行业的调研来看，5-30吨，应该是一个中小买家每次采购的大致范围。”

去年12月，阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里创投与五矿集团旗下五矿发展在北京签署合作协议，双方共同向五矿电子商务公司增资，通过组建合资公司联手打造钢铁交易平台。增资完成后，五矿发展、阿里创投、五矿电商员工激励平台海立云垂分别持有五矿电商46%、44%、10%的股权。

双方组建的合资公司打造钢铁垂直B2B电商平台。新平台上线后依旧定位于第三方，目前将业务抓手放在了流通服务商，这些流通服务商被其称为“钢铁拍档”。

所谓“钢铁拍档”，是指经过五矿阿里钢铁平台认证的合作伙伴的统称，指在钢铁贸易中立足于服务终端买家，并能提供货源、仓储加工、物流配送等售后服务的商家。

目前五矿阿里钢铁平台尚处于试点运营阶段，业务重点主要聚焦在珠三角地区。

数据显示，2015年从事钢铁贸易及相关服务的电商企业接近300家，约占大宗电商的三分之一。据不完全统计，截至2015年底，国内各钢铁电商平台的注册用户超过66万个，成交规模超过1亿吨，成交金额超过3,000亿元人民币。

业内人士分析，纵观市面上活跃的钢铁电商，还停留在把线下的业务往线上转移的过程中，大多数电商还停留在探索的阶段，尚未出现一种已经对产业链产生明显价值的模式。

对此，赵伟表示，互联网正在从信息、商品、渠道的局部互联，向产业整体互联阶段演进，对钢铁行业而言，这样的演进将打破原有的商业模式，重塑企业与企业之间的关系。

“新平台刚刚起来，许多做法都在尝试，包括如何为我们的合作伙伴赋能，扎根到细分市场、细分行业，把更多的买家聚集到平台上来，这些问题我们每天都在探讨、思考和落地。”赵伟称。（完）