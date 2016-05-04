五矿阿里钢铁平台正式上线并迎来首单 业务聚焦珠三角

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 本周二正式上线的五矿阿里钢铁平台（暂定名）迎来首个订单并顺利完成交易，也意味着钢铁电商将迎来模式升级。
根据公司提供的新闻稿，从平台首个订单也可以看出，终端用户和卖家广东易创通过平台“软电话”免费双呼进行询盘后，经过生成订单、买家确认、在线支付、交收货票等一系列步骤，完成了一笔2.33吨的冷板采购。
五矿阿里钢铁平台CEO赵伟称，“相对于传统钢贸的大单大采，我们的交易更多触及的是量小、频次多的小微终端。从目前对行业的调研来看，5-30吨，应该是一个中小买家每次采购的大致范围。”
去年12月，阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里创投与五矿集团旗下五矿发展在北京签署合作协议，双方共同向五矿电子商务公司增资，通过组建合资公司联手打造钢铁交易平台。增资完成后，五矿发展、阿里创投、五矿电商员工激励平台海立云垂分别持有五矿电商46%、44%、10%的股权。
双方组建的合资公司打造钢铁垂直B2B电商平台。新平台上线后依旧定位于第三方，目前将业务抓手放在了流通服务商，这些流通服务商被其称为“钢铁拍档”。
所谓“钢铁拍档”，是指经过五矿阿里钢铁平台认证的合作伙伴的统称，指在钢铁贸易中立足于服务终端买家，并能提供货源、仓储加工、物流配送等售后服务的商家。
目前五矿阿里钢铁平台尚处于试点运营阶段，业务重点主要聚焦在珠三角地区。
数据显示，2015年从事钢铁贸易及相关服务的电商企业接近300家，约占大宗电商的三分之一。据不完全统计，截至2015年底，国内各钢铁电商平台的注册用户超过66万个，成交规模超过1亿吨，成交金额超过3,000亿元人民币。
业内人士分析，纵观市面上活跃的钢铁电商，还停留在把线下的业务往线上转移的过程中，大多数电商还停留在探索的阶段，尚未出现一种已经对产业链产生明显价值的模式。
对此，赵伟表示，互联网正在从信息、商品、渠道的局部互联，向产业整体互联阶段演进，对钢铁行业而言，这样的演进将打破原有的商业模式，重塑企业与企业之间的关系。
“新平台刚刚起来，许多做法都在尝试，包括如何为我们的合作伙伴赋能，扎根到细分市场、细分行业，把更多的买家聚集到平台上来，这些问题我们每天都在探讨、思考和落地。”赵伟称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。