中国中冶在巴布亚新几内亚的镍矿遇袭后复产--使馆

路透墨尔本8月7日 - 一位中国驻巴布亚新几内亚的使馆官员周四表示，该国一处由中国公司控股的镍矿在停工三日后恢复生产。此前该矿由于受到持械村民的袭击而暂时关闭。

该镍矿价值21亿美元，2014年预计产镍2.2万吨，由中国冶金科工股份有限公司(中国中冶，MCC)(601618.SS)控股的Ramu NiCo在运营。

据稍早报导，袭击发生在周一，九台挖掘机、一辆油罐车和一辆照明车被烧毁，五名中国籍工人被打伤。

“使馆强烈谴责这些暴力行径，并紧急请求巴布亚新几内亚政府立即采取有效措施防止暴力事件重演，保证人员和财产安全，并将袭击者绳之以法，从而威慑这类犯罪事件，”一位使馆官员周四通过电子邮件答复称。

“借助于警方，现在情势已经得到控制，矿山生产已经恢复。"

当地媒体报导称，初步调查表明这次袭击事件是因村民对该公司聘用矿工的制度担心引起。该公司一直致力于培训当地人员，以便他们能在矿场工作。

中国中冶、Ramu NiCo和小股东Highlands Pacific(HIG.AX)均未回复对事态置评的请求。

Highlands Pacific股价在澳洲股市下滑8.3%。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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