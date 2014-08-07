中国中冶在巴布亚新几内亚的镍矿遇袭暂时关闭--报导

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透墨尔本8月7日 - 据《澳大利亚人报》周四报导，巴布亚新几内亚一处由中国公司控股的镍矿由于受到持械村民的袭击而暂时关闭。这是一系列镍矿供应受到扰乱事件中的最新一起。
该镍矿价值21亿美元，2014年预计产镍2.2万吨，由中国冶金科工股份有限公司(中国中冶，MCC)(601618.SS)控股的Ramu NiCo在运营。
据报导，袭击发生在周一，九台挖掘机、一辆油罐车和一辆照明车被烧毁，五名中国籍工人被打伤。
报导并称，电脑、打印机和电话等设备严重受损或被拆。
当地媒体报导称，初步调查表明这次袭击事件是因村民对该公司聘用矿工的制度担心引起。该公司一直致力于培训当地人员，以便他们能在矿场工作。(完)
(编译 李春喜; 审校 白云)
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