中国有色计划5月底前分拆非洲业务在港上市--副总

* 暂计划於5月底前分拆非洲业务在港上市

* 今年非洲业务利润有望倍增,因投资产能持续释放

* 未来海外投资仍以直接投资与合作为主,较少采取并购方式

* 除铜等传统资源外,亦重点关注黄金、稀土及钽铌等投资项目

作者 苏丹

路透北京2月8日电---中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)分拆海外矿业资产赴香港上市又向前迈进一步.公司高层表示,该事宜已通过港交所审批,目前暂计划於5月底前启动发行,上市资产将主要包括位於非洲的铜业务.

该集团副总经理陶星虎在接受路透专访时并预计,今年其在最大海外投资区域--非洲的业务利润有望超过20亿元人民币,同比近倍增,主要受海外投资产能持续释放推动.

"海外业务我们2012年会有比较大幅度的增长,因为前些年的投资这两年都开始释放产能了."他称,"今年在非洲地区的新增利润应该会超10亿人民币."

陶星虎并预计,集团在赞比亚的铜产量将从去年的5万吨增至今年"最低8万吨",2015年前争取达25万吨;粗铜产量则将从去年的15万吨增至今年的18万吨,明年将达到25万吨.

目前,中国有色集团在非洲的资产主要分布于赞比亚和刚果两国,在当地拥有丰富的铜矿资源和及大型冶炼厂.他并透露,其于刚果投资的1万吨年产能的湿法铜冶炼厂预计本月内即投产,而赞比亚卢安夏的4万吨湿法铜项目亦将於年内投产.

不过,对於此次融资规模等具体细节,陶星虎则以缄默期为由拒绝进一步透露.他于本月稍早曾表示,尽管资本市场差一点,但是铜价很好,目前上市条件不错.

据汤森路透旗下IFR此前报导,中国有色矿业集团曾计划於去年11月完成香港上市发行,募集资金10亿美元.中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易;而另一家央企矿业巨擘--中国铝业公司亦计划将其秘鲁铜矿资产和基建机械业务分拆在香港上市.

中国有色矿业集团有限公司成立於1983年,是国务院国资委管理下的大型央企,其主要业务包括有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及服务.该集团目前已在赞比亚、蒙古、缅甸、泰国等国投资超过30亿美元,设立各级境外企业27家,拥有14座境外矿山;境外业务的营业收入和利润总额贡献率分别达到60%和70%.

**海外投资方向**

2011年国际大宗金属商品价格波动剧烈,给中国企业海外并购矿资源带来较大挑战.对此,陶星虎表示,中国有色集团下一步在非洲的资源开拓,将仍以直接投资与合作为主,而将较少采取并购的方式,以控制成本,提高回报率.

其中,除传统的铜、钴、镍等资源外,该集团今年还将重点关注黄金、稀土及钽铌资源的海外投资项目.

"我们在非洲有个非常好的投资模式,风险也小."陶星虎介绍说,这主要指与拥有矿产资源的私人公司合作,通过提供先进的勘探与开采技术助其尽快实现产出,并共同分享收益.

中国有色集团是赞比亚最大的中资企业,累计投资超过20亿美元.在2011年10月赞比亚罢工事件平息後,该集团曾表示将在"十二五"期间(2011-2015年)向赞追加投资20亿美元.

对此陶星虎表示,其中8亿美元将投资於建设中的谦比希铜矿东南矿区,2.2亿美元用於改造谦比希铜冶炼厂.

该集团目前在赞比亚共有九家企业,主要包括:赞比亚中国经济贸易合作区发展公司、中色非洲矿业公司(运营谦比希铜矿)、卢安夏铜业公司、谦比希铜冶炼公司、谦比希湿法冶炼公司(也是刚果冶炼厂的投资实体)等.

而对於成立五年的赞比亚中国经济贸易合作区,他表示,下一步计划与中国大型企业联合,通过全产业链投资方式向该区域联合投资.

中国有色集团目前在境内外拥有六家上市公司,包括从事资源开发和工程承包的中色股份(000758.SZ)、从事稀有金属生产的东方钽业(000962.SZ),以及四家境外上市公司.(完)

--审校 张喜良

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