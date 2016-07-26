中国冶金矿山企业拟对进口铁矿石提出反倾销调查申请--冶金矿山协会

路透北京7月26日 - 中国冶金矿山企业协会称，中国国内大中型冶金矿山企业拟联合对进口铁矿石产品提出反倾销调查申请，因国际主流矿山大量、低价向中国出口铁矿石，存在明显的倾销行为，已经并将继续对国内铁矿产业形成实质性损害，如果不及时采取反倾销措施，将严重影响资源战略安全。

周二刊登在协会网站上的申请指出，为维护国内铁矿产业利益，国内20余家大中型矿山企业联合作为申请人，由中国冶金矿山企业协会代表国内铁矿产业向商务部提出反倾销调查申请，并商请有关冶金矿山企业作为支持申请企业，共同请求对原产于澳大利亚、巴西的铁矿石产品进行反倾销调查。

协会文件称，近年来，国际铁矿石主流矿山采取低价销售、挤占市场的策略，以消化其持续增长的产能，扩大国际市场垄断地位，谋求更大的长远利益。中国市场是国际主流矿山出口的主要目标市场，其80%以上的铁矿石产品出口到中国，且近两年数量不断增加，进口价格明显低于国内铁矿石产品生产成本。（完）