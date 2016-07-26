中国冶金矿山企业拟对进口铁矿石提出反倾销调查申请--冶金矿山协会

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月26日 - 中国冶金矿山企业协会称，中国国内大中型冶金矿山企业拟联合对进口铁矿石产品提出反倾销调查申请，因国际主流矿山大量、低价向中国出口铁矿石，存在明显的倾销行为，已经并将继续对国内铁矿产业形成实质性损害，如果不及时采取反倾销措施，将严重影响资源战略安全。
周二刊登在协会网站上的申请指出，为维护国内铁矿产业利益，国内20余家大中型矿山企业联合作为申请人，由中国冶金矿山企业协会代表国内铁矿产业向商务部提出反倾销调查申请，并商请有关冶金矿山企业作为支持申请企业，共同请求对原产于澳大利亚、巴西的铁矿石产品进行反倾销调查。
协会文件称，近年来，国际铁矿石主流矿山采取低价销售、挤占市场的策略，以消化其持续增长的产能，扩大国际市场垄断地位，谋求更大的长远利益。中国市场是国际主流矿山出口的主要目标市场，其80%以上的铁矿石产品出口到中国，且近两年数量不断增加，进口价格明显低于国内铁矿石产品生产成本。（完）
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(发稿 李文科; 审校)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。