四川攀枝花煤矿爆炸事故遇难者增至26人（更新版）

（更新矿难遇难人数和细节）

路透上海8月30日电---新华社周四报导称，四川攀枝花肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故遇难者增至26人，另有21人生死未卜。中国煤炭行业事故频发，这是今年发生的最大矿难之一。

新华社称，肖家湾煤矿周三发生爆炸事故後，四川省迅速调集全省矿山救援力量赶赴现场；截至目前，已有107名矿工成功脱险。51人被送往医院，其中七人情况危急。

根据中国官方媒体报导，中国政府安全生产监督部门称，去年全国煤矿事故遇难人数为1,973人。这低於2010年的2,433人和2009年的2,631人。

新华社援引事故抢险救援指挥部的报导称，含有瓦斯气体的井下温度高达90摄氏度，阻碍了抢险救援工作。

新华社称，肖家湾煤矿隶属攀枝花市正金工贸有限责任公司，警方正在对矿主进行问询。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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