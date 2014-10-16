中国五矿资源拟投入30亿美元完成秘鲁Las Bambas铜矿建设

路透墨尔本10月16日 - 中国五矿资源(1208.HK)称，预计将投入约30亿美元完成秘鲁Las Bambas大型铜矿的建设，并计划2016年第一季投产。投资成本规模高于此前预期，而投产时间晚于预期。

8月时五矿资源牵头的中国财团斥资70亿美元，从嘉能可(GLEN.L)手中买下Las Bambas铜矿，并于周四首次列出针对该铜矿的计划概要。Las Bambas有望成为全球第三大铜矿。

五矿资源称，在参与收购谈判时，就已经意识到该项目的时间表和成本面临巨大风险。

风险包括熟练工人可能短缺，尾矿坝设计可能变化，以及铜矿原址居民的搬迁安置成本可能高于预期。居民的搬迁安置问题曾经导致该项目搁置和资本支出增加。

“因此，五矿资源预计将在2016年第一季产出首批铜精矿，完成Las Bambas项目所需的资本支出预计为27-32亿美元，”五矿资源在季度生产报告中称。

之前的预期是该矿于2015年投产。

公司首席执行官(CEO)Andrew Michelmore发表声明称，“这一切基本都在我们意料之中，我们对于可以优化项目的机会给予关注，同时维持一种现实的预期。”

公司亦将今年铜产量预估区间下调至175,000-187,000吨，锌产量预估区间进一步下修至565,000-590,000吨。

公司之前预计2014年铜产量为177,000-190,000吨，锌产量575,000-600,000吨。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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