前九月全国出让探矿权876个 出让价款同比增近九倍--中国国土部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国国土资源部日前称，1-9月全国累计出让探矿权876个，同比增长24.3%，出让价款107.34亿元人民币，同比增长887.8%。
中国国土资源报引述其统计数据称，1-9月累计出让采矿权1,287个，同比下降27.9%，出让价款163.95亿元，同比增长126.5%。
在出让的探矿权中，金矿、地热、铜矿、铁矿和铅矿出让数量较多，分别出让177个、104个、88个、63个和51个，占总出让探矿权数的55.1%。在出让的采矿权中，34种重要矿产有191个，占总出让采矿权数的14.8%。
从地区看，东、中和西部出让探矿权所占比例分别为27.7%、31.5%和40.8%，出让采矿权分别占18.6%、30.9%和51.5%。西部地区矿产勘查开发仍然比较活跃。
从出让方式看，国土部称以申请在先、协议出让和招拍挂方式出让探矿权的比例分别为58.9%、9.4%和31.7%；以探转采、协议和招拍挂方式出让采矿权的比例分别为12.6%、8.2%和79.2%。（完）
(发稿 李子木；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。