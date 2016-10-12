前九月全国出让探矿权876个 出让价款同比增近九倍--中国国土部

路透北京10月12日 - 中国国土资源部日前称，1-9月全国累计出让探矿权876个，同比增长24.3%，出让价款107.34亿元人民币，同比增长887.8%。

中国国土资源报引述其统计数据称，1-9月累计出让采矿权1,287个，同比下降27.9%，出让价款163.95亿元，同比增长126.5%。

在出让的探矿权中，金矿、地热、铜矿、铁矿和铅矿出让数量较多，分别出让177个、104个、88个、63个和51个，占总出让探矿权数的55.1%。在出让的采矿权中，34种重要矿产有191个，占总出让采矿权数的14.8%。

从地区看，东、中和西部出让探矿权所占比例分别为27.7%、31.5%和40.8%，出让采矿权分别占18.6%、30.9%和51.5%。西部地区矿产勘查开发仍然比较活跃。

从出让方式看，国土部称以申请在先、协议出让和招拍挂方式出让探矿权的比例分别为58.9%、9.4%和31.7%；以探转采、协议和招拍挂方式出让采矿权的比例分别为12.6%、8.2%和79.2%。（完）