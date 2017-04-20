中国国务院将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益--改革方案

路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。

中国政府网刊登的该改革方案称，矿业权出让收益在出让时一次性确定，以货币资金方式支付，可以分期缴纳。具体征收办法由财政部会同国土资源部另行制定。

同时，在矿业权占有环节，将探矿权采矿权使用费整合为矿业权占用费。根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整的矿业权占用费，中央与地方分享比例确定为2:8，不再实行探矿权采矿权使用费按照登记机关分级征收的办法。

“坚持维护国家矿产资源权益，完善矿产资源税费制度，推进矿业权竞争性出让，营造公平竞争的市场环境，合理调节矿产资源收入，有效遏制私挖乱采、贱卖资源行为。”方案称，以营造公平的矿业市场竞争环境为目的，建立符合中国特点的新型矿产资源权益金制度。

根据方案，在矿业权出让环节，将现行只对国家出资探明矿产地收取、反映国家投资收益的探矿权采矿权价款，调整为适用于所有国家出让矿业权、体现国家所有者权益的矿业权出让收益。

以拍卖、挂牌方式出让的，竞得人报价金额为矿业权出让收益；以招标方式出让的，依据招标条件，综合择优确定竞得人，并将其报价金额确定为矿业权出让收益。以协议方式出让的，矿业权出让收益按照评估价值、类似条件的市场基准价就高确定。

此外，在矿产开采环节，组织实施资源税改革。对绝大部分矿产资源品目实行从价计征，使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩，建立税收自动调节机制，增强税收弹性。同时，按照清费立税原则，将矿产资源补偿费并入资源税，取缔违规设立的各项收费基金。

该方案并指出，将矿业权出让收益、矿业权占用费纳入一般公共预算管理，取消国有地勘单位探矿权采矿权价款转增国家资本金政策。（完）

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