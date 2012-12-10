云南富源煤矿事故八名官员被停职

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透上海12月8日电---新华社周六报导称，云南省富源县煤矿事故调查工作已经开展，目前该县煤炭局局长等八人已被停职，另有两人被刑事拘留。
报导称，被停职的八人中包括富源县煤炭局局长及副局长等人。
上周三，富源县黄泥河镇上厂煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，造成17名矿工遇难。
报导指出，警方逮捕了上厂煤矿法人代表陈优龙和矿长张有为。遇难者家属与煤矿已经达成赔偿协议，每个遇难者的赔偿标准为99万元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。