云南富源煤矿事故八名官员被停职

路透上海12月8日电---新华社周六报导称，云南省富源县煤矿事故调查工作已经开展，目前该县煤炭局局长等八人已被停职，另有两人被刑事拘留。

报导称，被停职的八人中包括富源县煤炭局局长及副局长等人。

上周三，富源县黄泥河镇上厂煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，造成17名矿工遇难。

报导指出，警方逮捕了上厂煤矿法人代表陈优龙和矿长张有为。遇难者家属与煤矿已经达成赔偿协议，每个遇难者的赔偿标准为99万元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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