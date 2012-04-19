硅尘增加患癌症和心脏病风险--研究

路透香港4月19日电（记者 陈依琳）---中国研究人员发现，矿场、陶瓷厂和宝石加工厂的中国工人因长期暴露在硅尘环境中，不仅会罹患呼吸道疾病，且患上心脏病、传染类疾病和癌症的风险也更高。

二氧化硅是一种存在於沙土和岩石中的化合物。进行岩石钻孔或破碎时便会产生硅尘颗粒。它可潜伏在肺部深处，并导致结疤、严重的呼吸问题及死亡。

经过对74,040名矿工和陶瓷厂工人平均33年的健康调查，研究人员发现，相比其他没有暴露在硅尘环境下的人，这些工人更易罹患一系列疾病。

华中科技大学公共卫生学院教授陈卫红表示：“除了更容易罹患呼吸道疾病外，他们罹患心血管疾病的风险也更高。这是个新发现。”

“我们之前主要担心呼吸道疾病……致于(该环境)能否增加罹患癌症的风险，我们可以给出一个肯定的答案：暴露在硅尘环境下的工人极易罹患肺癌。”

中国和印度分别有超过2,300万和1,000万工人暴露在硅尘环境下。这种职业健康风险也出现在发达国家，美国和欧洲分别有170万和300万暴露在类似环境下的工人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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