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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 13:44 BJT

中国“十二五”最低工资标准年均增逾13%

中国人力资源和社会保障部及财政部等制定《促进就业规划(2011-2015)》称，"十二五"期间最低工资标准年均增长13%以上，城镇登记失业率控制在5%以内。比照"十一五"(2006-2010年)期间最低工资年均增长率有所提升。"十一五"末城镇登记失业率处在4.1%。路透

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