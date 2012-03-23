中国企业转向非洲、拉美和中亚寻找矿业投资机会

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月23日电(记者 Sonali Paul)---中国对大宗商品的需求不断增长，该国企业正寻找非洲、南美和中亚地区的矿业投资机会，逐步远离成本愈发昂贵的澳大利亚和加拿大。
过去几年，铁矿石和铜一直是投资热点，但近来，中国广东核电集团将目标转向了非洲的铀矿，中国企业现在也把注意力转向了金、镍、锡、焦煤。
中国企业过去喜欢选择澳大利亚和加拿大，因为那里政局稳定，但中国国有和私营投资商表示，这些国家的资产价格现在变得太昂贵。
建银国际金融有限公司(CCB International Capital)董事总经理Leong Eng Kiat表示：“在像澳大利亚和加拿大这些政局稳定的传统市场，争夺优质资源的竞争实际上非常、非常激烈。”
“因此，这些传统市场的资产往往会竞价过高。因而，中国投资者正转移目标，逐渐将注意力放在非洲、拉美、中亚等新兴市场。”
冗长的项目审批过程也让一些中国投资者望而却步，促使其转而到新兴市场寻找资源。
中非发展基金市场总监滕立梁表示：“在非洲国家更容易获得审批，不会像在加拿大、澳大利亚那样出现很棘手的问题。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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