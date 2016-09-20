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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 11:00 BJT

中国外贸形势依然不乐观 不确定因素增多下行压力较大--商务部

路透北京9月20日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二称，中国外贸形势依然不乐观，不确定不稳定因素增多，下行压力较大。

他在商务部发布会上并指出，中国外商投资环境并没有恶化。

国务院关税税则委员会此前发布通知，自2016年9月15日起，对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附表所列201项信息技术产品的最惠国税率实施首次降税。

其中大多数产品的进口关税将在未来3年或5年降为零，少量产品的关税将在未来7年降为零。（完）

(发稿 李子木；撰写 李文科; 审校 曾祥进)

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