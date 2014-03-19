五矿资源证实洽购嘉能可旗下秘鲁Las Bambas铜矿

* 五矿资源若收购嘉能可旗下Las Bambas铜矿，将成为中国最大的矿产收购案

* Las Bambas矿仍需24亿美元的资本支出

路透墨尔本3月19日 - 中国五矿资源(1208.HK)周三证实，其正在与嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)(GLEN.L)洽商购买后者旗下秘鲁铜矿LasBambas，此项收购料规模超过50亿美元，但五矿资源表示，不能确定一定会达成协议。

五矿资源称，其正在与中国国有企业巨头中信集团和香港注册的国信国际投资公司进行联合竞购。

“截至该声明发布之日，未就收购相关问题达成约束性协议，”五矿资源周三在给香港证交所的一份声明中称。

消息人士周一对路透表示，该中资财团代表将与嘉能可代表在伦敦会谈，最快可能在本周达成协议。

嘉能可需出售其LasBambas铜矿，中国才能批准其去年460亿美元收购斯特拉塔的交易，因为中国作为全球最大的铜消费国，担心该合并案会使嘉能可-斯特拉塔对铜的掌控过度。

如果这项备受期待的交易获批，将是中国在全球最大的矿产收购案，将有利于满足中国的铜需求。

五矿资源要实现其几年内成为最大的中级多样化矿产商目标，该收购案至关重要。

LasBambas前五年料年产约45万吨铜，相比之下，去年五矿资源旗下澳洲、老挝、刚果民主共和国的矿山铜产量为18.8万吨。

嘉能可2013年斥资17亿美元用于LasBambas矿的建设，预计在2015年下半年开始生产前还需要投入24亿美元。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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