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中国财经 | 2014年 4月 3日 星期四 07:19 BJT

中国国务院称将扩大小微企业所得税优惠政策范围并延期一年

路透北京4月2日 -中国国务院周三举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。

中央人民广播电台引述会议决定称，为进一步减轻税负、助力小微企业成长，将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限，由年应纳税所得额6万元人民币进一步提高。

2011年推出的优惠政策规定，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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