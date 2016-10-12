中民投料年底总资产倍增至3,000亿元 三年后有望冲万亿

路透上海10月12日 - 中国大型民营投资集团--中国民生投资股份公司总裁李怀珍周三指出，公司正积极拓展三大金融业务和做实三大实体业务板块，预计今年底公司总资产达2,500-3,000亿元人民币，较去年底增一倍左右，未来三年内资产逾一万亿元的目标亦有望实现。

他在接受媒体采访时表示，公司发展战略是成为产融结合的金融控股集团，在发展过程中一定会关注实业和资本的结合，进军资本市场是必然的。目前公司已控股三家香港上市公司，A股市场将是下一步考虑方向。

“我们是希望立足中国市场，走向一带一路，走向全球。”他表示，目前公司逾八成资产在国内，近两成在海外。

他介绍说，近阶段公司将做大三大金融集团，即租赁、保险和资产管理，做实三大特色产业，包括新能源、住宅工业化和居家养老产业。

他还指出，中民投作为投资集团，旗下项目子公司的资本金变动肯定是常态，核心业务需要不断补充资本金，而财务投资项目则会择机退出。目前公司在旗下子公司层面持续引入战略投资者，扩充资本实力，例如近期公司在新能源、租赁、物业等业务上已引入多家战投。

目前中民投已控股中民金融(0245.HK)、上置集团(1207.HK)、中民筑友科技(0726.HK)三家港股公司。

2014年5月在上海成立的中民投，由五十九家知名民营企业联合设立，注册资本500亿元，是国内首家“国字号”民营大型投资公司。中民投以金融全牌照和产业整合为业务重点，旗下业务涉及金融、新能源、房地产、通用航空等。（完）