中民投料年底总资产倍增至3,000亿元 三年后有望冲万亿

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月12日 - 中国大型民营投资集团--中国民生投资股份公司总裁李怀珍周三指出，公司正积极拓展三大金融业务和做实三大实体业务板块，预计今年底公司总资产达2,500-3,000亿元人民币，较去年底增一倍左右，未来三年内资产逾一万亿元的目标亦有望实现。
他在接受媒体采访时表示，公司发展战略是成为产融结合的金融控股集团，在发展过程中一定会关注实业和资本的结合，进军资本市场是必然的。目前公司已控股三家香港上市公司，A股市场将是下一步考虑方向。
“我们是希望立足中国市场，走向一带一路，走向全球。”他表示，目前公司逾八成资产在国内，近两成在海外。
他介绍说，近阶段公司将做大三大金融集团，即租赁、保险和资产管理，做实三大特色产业，包括新能源、住宅工业化和居家养老产业。
他还指出，中民投作为投资集团，旗下项目子公司的资本金变动肯定是常态，核心业务需要不断补充资本金，而财务投资项目则会择机退出。目前公司在旗下子公司层面持续引入战略投资者，扩充资本实力，例如近期公司在新能源、租赁、物业等业务上已引入多家战投。
目前中民投已控股中民金融(0245.HK)、上置集团(1207.HK)、中民筑友科技(0726.HK)三家港股公司。
2014年5月在上海成立的中民投，由五十九家知名民营企业联合设立，注册资本500亿元，是国内首家“国字号”民营大型投资公司。中民投以金融全牌照和产业整合为业务重点，旗下业务涉及金融、新能源、房地产、通用航空等。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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