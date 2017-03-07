中民投两年内将在香港设立规模100-150亿美元投资基金--公司高层

路透北京3月7日 - 中国民生投资股份有限公司董事局主席董文标周一称，今明两年，中民投将在香港设立100-150亿美元规模的投资基金。他并建议，国家发改委、央行、商务部等部门应建立协调机制，共同解决诸如企业普遍遇到的外汇汇出受限等问题。

他在两会间隙对路透表示，中民投并不存在海外投资受限的问题，因之前中民投收购美国一保险公司之后，中民投就形成一个平台，并与国外主权基金、社保基金，包括一些机构投资人合作成立新的基金，即今年到明年计划在香港打造100-150亿美元的资金池。

“遇到好的项目，由海外资金去做投资，不会存在外汇管制等因素的约束。”董文标称。

去年4月，中民投宣布旗下中民国际已经顺利完成对美国思诺保险国际集团的收购，交易总金额约为25亿美元。

他并告诉路透，今年的海外并购项目，都是下属投资公司在做。目前，中民租赁公司在并购美国的一家通用航空公司，主营直升机；中民未来控股集团有限公司正在并购美欧合营的一家大的养老研究机构。

针对两会期间不少企业家反映当前由于害怕资金外流，不少走出去的资金在审批上都被关上了大门，包括“一带一路”中好的项目都没有办法得到审批。董文标提出建议，几大经济主管部委应该建立协商机制，给民营企业或项目进行分类，列出可以走出去的企业和项目。

他同时指出，在“一带一路”建设过程中，民营企业非常需要中国政府的支持。（完）