（修正）中国国防部证实进行超高速导弹试验

(修正译文第二段措辞。)

路透北京1月15日 -中国国防部周三表示，中国在境内进行了一次超高速导弹试验，中方在境内进行的正常科研试验不针对任何国家和特定目标。

中国加强军事力量令邻国感到不安。亚洲多个国家欢迎美国把更多注意力和军事设施转移到亚洲，并纷纷加大军事开支、增强与美国的联系。

中国国防部在给路透的传真中写道：“中方在境内按计划进行的科研试验是正常的，这些试验不针对任何国家和特定目标。”

该声明证实了美国网络新闻媒体《华盛顿自由灯塔》(Washington FreeBeacon)的报道。这家媒体称，上周，高超音速可控飞行器以10倍音速的速度在中国上空飞过。美国国防部发言人告知这家媒体，美国防部知晓此事。

《华盛顿自由灯塔》称，此次试验也让中国成为继美国之后第二个成功测试高超音速可控飞行器的国家。这种飞行器可以每小时10马赫（12,359公里）以上的速度携带核弹头飞行。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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