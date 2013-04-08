中国农业部全面开展家禽疫情排查和病毒监测

路透上海4月8日 - 近期中国部分省份出现多例人感染H7N9禽流感病例，在上海活禽市场的鸡、鸽子中也检出H7N9禽流感病毒。中国农业部周日晚间发布新闻稿称，将全面开展家禽疫情排查和病毒监测，及时发现和消除隐患；坚持信息公开透明，及时对外发布监测阳性结果。

农业部已将动物感染H7N9禽流感病毒暂时纳入一类动物疫病管理，针对动物中存在的病毒采取紧急、严厉的预防、控制、扑灭措施。

据国家首席兽医师于康震介绍，近期农业部已采取多项措施做好防控工作，首先是加强与卫生部门配合，强化信息沟通交流，强化对人感染H7N9禽流感病例所在地区动物感染情况的监控；其次是加强疫情排查和病毒监测，农业部已向上海等重点省份派出八个工作组，协助指导当地兽医部门开展监测排查工作。截至目前，各工作组已在活禽市场、养殖场户和野禽中采集11,229份样品进行监测，相关样品检测工作仍在进行中。

农业部指出，近期将全面强化疫情监测和排查，突出重点区域，强化分类指导，进一步摸清病毒污染底数。一旦发现疫情或监测阳性，果断处置。另外，国家禽流感参考实验室正在对各地送检样品进行检测分析，对后续检测结果，将继续坚持“及时准确、公开透明”的原则，依法按程序发布有关信息，并通报国际组织和有关部门。

农业部亦将进一步加强国际合作。将与有关国际组织和国家进一步加强沟通联系和实质性合作，发挥专业实验室和技术专家作用。

对于国内养殖业，农业部指出，将切实稳定养禽业生产，努力降低家禽产业损失。密切关注疫情对家禽行业发展造成的影响，加强活禽及其产品价格信息监测，及时调度种禽企业和大型养殖企业受损情况。继续组织开展标准化示范创建活动，大力推进家禽标准化生产，提高家禽养殖健康水平。

截止周日17时,中国已出现20例H7N9禽流感确诊病例；上周四和上周五国家参考实验室两次从上海市活禽市场中检出20份样品H7N9禽流感病原学阳性，并分离出病毒。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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