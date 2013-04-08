中国粮食安全有保障--农业部长

路透博鳌4月8日 - 中国农业部部长韩长赋周一称，中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足；未来将立足国内，保证中国的粮食安全，并力争今年实现第十个丰收年。

他在博鳌亚洲论坛上指出，粮食安全是国际社会最关心的热点，近年受世界粮食处于紧平衡，全球粮食库存处于低位；亚洲地区是人口密集的地区，粮食安全形势依然严竣。

“中国政府高度重视粮食安全，不断加大强农惠农政策，2012年中国粮食产量5.9亿吨，当前中国重要粮食产品供给率安全，努力实现第十个丰收年。”韩长赋称。

中国农业部此前曾称，国内农产品价格今年总体将趋涨，受成本上涨和输入性通胀等影响。粮食产量“十连增”有压力有难度，不过粮食安全有保障。

农业部副部长陈晓华在两会期间的记者会上称，今年确定的目标是粮食产量要达到10,500亿斤，而去年粮食的总产量达到11,791亿斤。“九连增”后现在谷物(水稻、小麦、玉米)的自给率保持在98%左右，粮食安全有保障。(完)

(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。