中国粮食安全有保障--农业部长

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透博鳌4月8日 - 中国农业部部长韩长赋周一称，中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足；未来将立足国内，保证中国的粮食安全，并力争今年实现第十个丰收年。
他在博鳌亚洲论坛上指出，粮食安全是国际社会最关心的热点，近年受世界粮食处于紧平衡，全球粮食库存处于低位；亚洲地区是人口密集的地区，粮食安全形势依然严竣。
“中国政府高度重视粮食安全，不断加大强农惠农政策，2012年中国粮食产量5.9亿吨，当前中国重要粮食产品供给率安全，努力实现第十个丰收年。”韩长赋称。
中国农业部此前曾称，国内农产品价格今年总体将趋涨，受成本上涨和输入性通胀等影响。粮食产量“十连增”有压力有难度，不过粮食安全有保障。
农业部副部长陈晓华在两会期间的记者会上称，今年确定的目标是粮食产量要达到10,500亿斤，而去年粮食的总产量达到11,791亿斤。“九连增”后现在谷物(水稻、小麦、玉米)的自给率保持在98%左右，粮食安全有保障。(完)
(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)
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