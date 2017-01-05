中国企业：摩拜单车完成新一轮融资，收获2.15亿美元

共享单车APP过去一年蓬勃发展。尽管对其他中国共享初创企业的投资降温。

摩拜的一个主要竞争对手--ofo最近完成1.3亿美元融资，投资者包括小米和滴滴出行等。

共享单车服务还得到中国建立智能城市目标拥护者的称颂。

“对摩拜单车的投资体现了腾讯对于共享经济及智能城市的决心。”腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在一份联合声明中表示。

此前向摩拜提供过投资的红杉资本和高瓴资本(Hillhouse Capital)亦参与了摩拜D轮融资。

摩拜目前在中国九个城市开展业务。(完)