中国企业：摩拜单车完成新一轮融资，收获2.15亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
共享单车APP过去一年蓬勃发展。尽管对其他中国共享初创企业的投资降温。
摩拜的一个主要竞争对手--ofo最近完成1.3亿美元融资，投资者包括小米和滴滴出行等。
共享单车服务还得到中国建立智能城市目标拥护者的称颂。
“对摩拜单车的投资体现了腾讯对于共享经济及智能城市的决心。”腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在一份联合声明中表示。
此前向摩拜提供过投资的红杉资本和高瓴资本(Hillhouse Capital)亦参与了摩拜D轮融资。
摩拜目前在中国九个城市开展业务。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 王丽鑫/王颖)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。