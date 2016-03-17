中移动去年净利微跌0.6%符预期 今年资本开支降近5%

路透香港3月17日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四宣布，2015年净利按年微降0.6%，虽然连续第三年业绩出现倒退惟跌幅收窄；公司并预算2016年资本开支1,862亿元人民币，同比减少4.8%，未来并将推动资本开支逐年下降。

截至去年12月底止年度，中移动的净利为1,085亿元人民币，2014年度为1,092亿元，基本符合汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测1,102亿元的预期；因4G增长带动流量业务快速发展及转让铁塔公司资产录得一次性收益，抵销了传统语音、短信业务下滑的不利影响。

根据路透计算，中移动去年第四季度净利为231亿元，较上年度同期的267亿元低13.5%。

中移动在其业绩演示材料中披露，2016年计划资本开支为1,862亿元，去年为1,956亿，其今年的资本开支为三年以来最低的一年。其中在4G网络方面的资本开支预算为757亿元，亦比去年791亿元低。

公司去年完成向铁塔公司转让存量铁塔资产的工作，并使去年公司的净利一次性增加101亿元。此外由铁塔公司统一负责铁塔和相关资产的建设与维护，有助中移动更快提升网络覆盖能力，同时节省资本开支，运营成本也会进一步降低。

中移动表示，得益于4G增长带动流量业务快速发展，收入增长对于传统业务的依赖程度降低。去年数据业务收入规模首次超过语音业务，占通信服务收入比达52%，2014年该比例为43.7%。

截至去年底，中移动客户总数超过8.26亿，其中4G客户逾3.12亿，4G客户DOU（平均每月每户数据流量）为748M，达到整体移动客户DOU（339M）的2.2倍；4G的ARPU（平均每月每户收入）85元，亦较整体的56元为高。

中移动表示，移动业务ARPU呈下降趋势（2014年为59元），但降幅趋缓；传统业务收入持续下滑，因OTT（Over The Top）业务替代加深，且资费持续下滑。

公布业绩后，中移动股价午盘由升转跌，最多下挫2.7%，香港时间14:56跌2.32%，大盘恒生指数.HSI升幅亦收窄至约1%。（完）

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