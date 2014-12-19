中国移动计划2015年4G用户增至2.5亿--总裁

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月19日 - 中国移动集团总裁李越周五表示，中国移动各项4G（第四代移动通讯）业务2014年均超额完成预期目标，计划2015年4G用户将增至2.5亿。
“中国移动计划在2015年将把4G用户发展到2.5亿，并将4G基站建设数量增至100万个，进一步提高4G信号覆盖，同时预计销售2亿台4G终端，”新华社援引他在2014年中国移动全球合作伙伴大会上称。
中国移动集团董事长奚国华在同一场合表示，集团预计2014年内将建设完成70万4G基站，4G用户将接近8,000万；中国移动4G终端销售量超过1亿部，4G终端款式已超过664种。
中国移动集团是以用户数计全球最大移动通讯运营商，中国移动(0941.HK)是该集团下属上市公司。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。