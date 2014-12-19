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中国财经 | 2014年 12月 19日 星期五 18:11 BJT

中国移动计划2015年4G用户增至2.5亿--总裁

路透北京12月19日 - 中国移动集团总裁李越周五表示，中国移动各项4G（第四代移动通讯）业务2014年均超额完成预期目标，计划2015年4G用户将增至2.5亿。

“中国移动计划在2015年将把4G用户发展到2.5亿，并将4G基站建设数量增至100万个，进一步提高4G信号覆盖，同时预计销售2亿台4G终端，”新华社援引他在2014年中国移动全球合作伙伴大会上称。

中国移动集团董事长奚国华在同一场合表示，集团预计2014年内将建设完成70万4G基站，4G用户将接近8,000万；中国移动4G终端销售量超过1亿部，4G终端款式已超过664种。

中国移动集团是以用户数计全球最大移动通讯运营商，中国移动(0941.HK)是该集团下属上市公司。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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