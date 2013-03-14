中国移动将斥巨资建4G网络 希望吸引潜在iPhone用户

* 分析师预计其2012年净利料仅增长1.2%，至约1,270亿元人民币

* 成长增速为自1999年获利下滑以来最慢

* 拥有逾1,000万名iPhone用户

* 寄望于下一代iPhone支持其4G技术

路透香港3月14日 - 全球最大移动运营商--中国移动(0941.HK)计划今年推出新的4G技术，并希望最终能有一款iPhone手机搭载其网络，以开发用户受到抑制的iPhone需求。

中国移动的用户数量是美国人口的两倍多，目前有超过1,000万名用户拥有苹果(AAPL.O)的iPhone手机，即便iPhone与该公司自主研发的TD-SCDMA 3G技术并不兼容。

该公司周四将公布业绩，根据路透访问的13名分析师预计，中国移动去年净利料仅增长1.2%至1,274亿元人民币(205亿美元)，增速为自1999年获利下滑以来最慢。中国移动的市值为2,200亿美元，约为苹果公司的一半。

虽然中国移动的许多iPhone用户能找到绕开技术限制的办法，但该公司希望缩小与中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的差距，这两家公司都使用与iPhone兼容的技术。

行业专家预计，下一代iPhone手机将支持中国移动的TD-LTE 4G技术，虽然这种技术的使用不如FDD-LTE标准普遍。

“一旦中国移动推出4G网络，iPhone就像是一款具有杀伤力的应用程序一样，”香港Nomura International分析师Huang Leping表示。“这肯定会提升用户数量，虽然头一年前后会影响其净利，因为该公司不得不为iPhone大幅提供补贴。

分析师预计今年中国移动将投入30亿美元用以开发4G网络，其全部的资本支出预算约为350亿美元左右。该公司董事长奚国华今年在巴塞罗那全球移动通讯大会上表示，中国移动计划建设一个具有20万个基站的4G网络，覆盖100多个城市的5亿潜在用户。(完)

(编译 李春喜; 审校 李婷仪)

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