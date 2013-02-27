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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 13:56 BJT

中国移动今年将建成20万4G基站--报载

中国证券报周三报道称，继2012年建成2万个TD-LTE(分时长期演进)基站后，中国移动2013年将建成20万个基站，总投资额高达1,800亿元人民币。TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准，目前国内由中国移动负责建设。路透
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