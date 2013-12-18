中国移动称明年4G终端销量目标为逾1亿部

路透上海12月18日 -在中国本月初刚向国内三大电信运营商分别发放4G牌照后，国内最大的移动运营商--中国移动集团便提出一个雄心勃勃的目标：明年公司4G终端销售逾1亿部。

中国移动的新浪微博显示，包括4G手机在内，明年中国移动TD手机终端销售目标是1.9-2.2亿部，其中裸机销售占比超过50%。中国移动明年4G手机种类将超过200款。

集团董事长奚国华表示，中国移动的目标是建成全球最大的4G网络，目前正在加快推进网络部署，明年年中预计100个城市具备4G商用条件；至明年年底，超过340个城市的客户可享受中国移动的4G服务。

目前集团旗下中国移动(0941.HK)正在全国提供TD-SCDMA制式的3G服务，今年底中国移动将在北京、上海、广州等16个城市提供TD-LTE制式4G服务。中移动微博显示，今年集团公司TD-SCDMA终端销量预计会突破1.55亿部。

集团副总裁李慧镝表示，“为了实现明年4G终端销售超过1亿部的目标，中国移动需要与产业链的合作伙伴共同努力，共同推动终端的发展，使市场尽快接受4G的应用和服务。”

中国移动表示，将继续加大终端方面的投入，增强在行业产品、移动支付、云计算、大数据等未来增长领域的合作，运营商、终端厂商、设备制造商以及信息、内容服务商之间要加强沟通与交流，创造有利于移动互联网大发展大繁荣的产业环境。

中国工信部12月初向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。而目前全世界已有18个国家共部署了23张TD-LTE商用网络，另有40余个商用网在计划部署中，全球用户规模已突破500万。

4G具有上网速度快、延迟时间短、流量价格更低等特点，能够有效实现移动状态下的高速数据业务。而中国大规模投资建设具有自主知识产权的TD-LTE制式4G网络，无疑将推动4G商用规模迅速扩大，并有利促进国内信息消费、拉动内需。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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