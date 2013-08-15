中国移动中期净利大致持平 仍积极与苹果磋商合作

路透香港8月15日 - 全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)周四公布的中期净利大致持平，为市场预期之内，该公司仍在积极与苹果公司(AAPL.O)磋商合作。

中移动中午在联交所的业绩公告显示，今年上半年净利按年增长1.5%，至631亿元人民币，与汤森路透综合8名分析师预测中值620亿元相若。

该公司董事长奚国华称，在复杂和激烈的竞争环境下，集团存量经营成效明显，客户规模优势稳固，客户总数超过7.4亿户，而无线上网业务成为收入增长的主要驱动力。

中国三大电讯商均提供3G服务，但由于制式不同，中移动是唯一一家尚未引入苹果iPhone到中国市场。

奚国华称，“中移动与苹果的磋商进展顺利，且双方态度积极。”

迄今为止，苹果一直不愿与中移动达成协议，因为一旦达成协议，苹果就得重新设计iPhone的内部结构，来适应中移动TD-SCDMA 3G技术。而中移动也一直不愿承担市场营销的庞大成本，而且拒绝对价格不菲的iPhone给予销售补贴。

若能提供一款中端苹果智能手机，中移动也许能吸引到更多高流量用户，进而提高其净利水平。

中移动财务总监薛涛海称，上半年销售TD-SCDMA手机约6,600万部，按年升1.5倍；而全部手机补贴金额为142亿元，较去年同期增加22亿元。

该公司上半年的营运收入为3,031亿元，同比增长10.4%；EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销费用前利润）按年升0.5%至1,237亿元，惟EBITDA利润率由去年同期的46.2%降至40.8%。

期内每股基本盈利3.14元，拟派发中期股息每股1.696港元。

中移动公布业绩后股价没有太大变动，收升0.18%，报84.1港元。今年以来，该股累计下跌逾6%，同期大市恒生指数.HSI则基本持平。（完）

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(记者 雷美珍/赵红梅; 审校 杨淑祯)

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