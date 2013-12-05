中国移动与苹果签署iPhone销售协议--WSJ

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透香港12月5日 -华尔街日报(WSJ)周四援引匿名知情人士报导称，中国最大移动运营商--中国移动(0941.HK)已与苹果(AAPL.O)签署了备受期待的iPhone销售协议。
而在一天前，中国工信部向中国移动、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)发放了4G牌照，亦是外界广泛期待的举动。
华尔街日报报导，据两名了解公司计划的消息人士透露，中国移动料将在12月18日左右开始销售iPhone，届时该公司将在广州召开会议。中国移动是以用户计全球最大的移动运营商，拥有逾7亿用户。
苹果和中国移动高层均拒绝置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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