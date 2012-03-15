中国移动今年将加紧推进与苹果合作

* 今年手机补贴200亿元人民币

* 今年目标净增3G用户3,000万以上

* 冀望通过部署下一代移动通讯技术提振业绩

* 将抓紧推进与苹果的合作

路透香港3月15日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四称,2012年手机补贴计划为200亿元人民币,高於去年的170亿元,公司将加紧推进与苹果公司(AAPL.O)的合作,以尽快引进其热门产品iPhone.

中国移动管理层在业绩公布後的记者会上做上述表示.公司首席执行官(CEO)李跃并称,目标为今年新增3,000万以上3G用户,.

中国移动一直在努力提高用户的每月平均收入,但中国移动采用自主开发的移动技术TD-SCDMA标准,该技术逊於竞争对手中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的更为成熟的国际3G技术标准.因此,中移动迫切希望通过部署下一代移动通讯技术提振业绩.

"数据业务正面临爆炸性的增长,要解决这个问题,就要启动LTE网络."中国移动董事长王建宙称.

2011年已完成了6个城市TD-LTE第一阶段的规模试验,今年将开始9个城市第二阶段规模试验,LTE基站数将达到2万个,杭州和深圳将达到试商用水平.到2013年,基站规模超过20万个,试商用规模进一步扩大.

以用户计,中国是全球最大的手机市场,截止2012年1月末,中国手机用户数已达9.97亿,逼近10亿大关.中国移动的客户总数为6.55亿,其中3G用户5,394万.

欲浏览三家运营商用户数量详情,请点击（link.reuters.com/qaf27s）

中国移动周四并公布,去年第四季净利按年升4.6%,符合市场预期;2011年全年净利则升5.2%,至1,259亿元人民币.

**加紧推进与苹果合作**

中国移动是中国唯一没有与苹果公司签署iPhone协议的运营商.王建宙并透露,与苹果公司合作的技术障碍正在扫清,双方将抓紧推进合作,但以保密协议为由,拒绝透露更多细节.此前,中移动称在其2G网络上已有1,500万iPhone用户.

王建宙说,因苹果iPhone不支持TD格式,双方合作一直存在技术上的障碍,但眼下芯片公司将会推出兼容多网制式的芯片,从而为全制式终端的开发提供了很好条件.

中国移动副董事长奚国华则补充说,多网协同的芯片,可以使得用户只要一个手机就可以走遍天下."今年9月,高通(QCOM.O)可能推出新的芯片,到明年初可能就会有相应的新型终端."他说.

分析师对苹果与中国移动是否能签署协议持不同态度.

花旗银行在报告中称,预计中国移动最早将在2012年底前开始销售iPhone,汇丰银行则希望下一代iPhone支持中国移动的TD-SCDMA,这意味着该公司在销售iPhone前没必要等待发布TD-LTE网络.

中国移动周四收报84.65港元,升0.53%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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