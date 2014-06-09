中国移动欲收购泰国True电信公司18%股权--消息

路透曼谷6月9日 - 消息人士表示，中国移动(0941.HK)将通过私人配售收购泰国电信公司True Corp(TRUE.BK)的18%股权，按照当前市价，估值约为5.81亿美元。

一消息人士对路透称，True Corp还计划透过供股提供新股，每10股老股分配7股新股。

True近来一直受到债务负担上升的困扰，因其为了与市场领跑者Advanced Info ServiceADVANCE.BK和亚军Total Access Communication(DTAC.BK)竞争，而投资扩建移动网络。

知晓交易的消息人士周一表示，True是泰国唯一没有外资合作伙伴的移动通信公司，新的投资可以帮助公司进行计划中的区域扩张。

一消息人士称，购股计划需要得到True董事会的批准。周一True的股票暂停交易，等待公布声明。

据汤森路透数据，若交易成功，这将是七年来中国移动在中国大陆、香港和台湾以外的首次交易。

一消息人士称，中国国际金融有限公司(CICC)为中国移动提供咨询服务，德银是True的咨询银行。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)

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