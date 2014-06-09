中国移动欲收购泰国True电信公司18%股权--消息

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透曼谷6月9日 - 消息人士表示，中国移动(0941.HK)将通过私人配售收购泰国电信公司True Corp(TRUE.BK)的18%股权，按照当前市价，估值约为5.81亿美元。
一消息人士对路透称，True Corp还计划透过供股提供新股，每10股老股分配7股新股。
True近来一直受到债务负担上升的困扰，因其为了与市场领跑者Advanced Info ServiceADVANCE.BK和亚军Total Access Communication(DTAC.BK)竞争，而投资扩建移动网络。
知晓交易的消息人士周一表示，True是泰国唯一没有外资合作伙伴的移动通信公司，新的投资可以帮助公司进行计划中的区域扩张。
一消息人士称，购股计划需要得到True董事会的批准。周一True的股票暂停交易，等待公布声明。
据汤森路透数据，若交易成功，这将是七年来中国移动在中国大陆、香港和台湾以外的首次交易。
一消息人士称，中国国际金融有限公司(CICC)为中国移动提供咨询服务，德银是True的咨询银行。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。