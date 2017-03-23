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中国财经 | 2017年 3月 23日 星期四 13:23 BJT

中移动今年资本开支同比减6% 47%用于移动通信网

路透香港3月23日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四称，2017年度总体资本开支为1,760亿元人民币，同比减少6%。

据中移动2016年度业绩材料，公司2016年的总体资本开支为1,873亿元人民币。

公司指，今年的资本开支结构中，46.6%用于移动通信网、33.3%投放于传输网。公司计划增加26万个4G基站，总数增至177万个。

中移动稍早宣布，去年净利按年仅微增0.2%；若撇除前年度因转让铁塔公司资产录得的一次性收益，核心盈利增幅达到10.5%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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