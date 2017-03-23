中移动今年资本开支同比减6% 47%用于移动通信网

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月23日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四称，2017年度总体资本开支为1,760亿元人民币，同比减少6%。
据中移动2016年度业绩材料，公司2016年的总体资本开支为1,873亿元人民币。
公司指，今年的资本开支结构中，46.6%用于移动通信网、33.3%投放于传输网。公司计划增加26万个4G基站，总数增至177万个。
中移动稍早宣布，去年净利按年仅微增0.2%；若撇除前年度因转让铁塔公司资产录得的一次性收益，核心盈利增幅达到10.5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。