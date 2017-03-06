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中国财经 | 2017年 3月 6日 星期一 15:08 BJT

中国三大电信运营商计划取消国内漫游费 提供商务专线价格优惠

路透北京3月6日 - 中国三大国有电信运营商计划取消国内漫游费，降低中小企业互联网专线接入资费，以鼓励企业客户采用云计算等网络技术。

中国电信、中国移动和中国联通的董事长周一在北京对记者称，从10月开始将取消省际漫游费。

这三家运营商的董事长表示，还将降低企业互联网专线接入资费，不过并未详述。(完)

(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)

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