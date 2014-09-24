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中国财经 | 2014年 9月 24日 星期三 09:32 BJT

工信部：上半年信息消费同比增20% 电子商务交易规模增27%

路透北京9月24日 - 信息消费逐渐成为推动中国经济增长的新亮点。新华社周二晚间援引工业和信息化部部长苗圩称，今年上半年中国信息消费规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%；电子商务交易规模达到6.4万亿元，同比增长26.7%。

他在2014年中国国际信息通信展览会开幕式上并透露，截至今年8月底，全国移动电话用户数已达到12.7亿户，其中3G用户4.8亿，4G用户超过3,000万户；互联网宽带接入用户达到1.98亿户，网民总量达到6.41亿。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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