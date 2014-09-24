工信部：上半年信息消费同比增20% 电子商务交易规模增27%

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京9月24日 - 信息消费逐渐成为推动中国经济增长的新亮点。新华社周二晚间援引工业和信息化部部长苗圩称，今年上半年中国信息消费规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%；电子商务交易规模达到6.4万亿元，同比增长26.7%。
他在2014年中国国际信息通信展览会开幕式上并透露，截至今年8月底，全国移动电话用户数已达到12.7亿户，其中3G用户4.8亿，4G用户超过3,000万户；互联网宽带接入用户达到1.98亿户，网民总量达到6.41亿。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。