《阳歌专栏》中国移动利润下滑 现在是抄底的时候吗？

**中国移动利润下滑 现在是抄底的时候吗？**

我通常不会在专栏中提供直接的投资建议，但今天我不禁要说两句，投资者抛售中国移动(0941.HK)(CHL.N)的股票或许有点仓促。此前中国移动的财报显示，该公司的年利润14年首次下降。这个结果其实并不意外，因为中移动2013年第三季度的净利润同比下滑8.8%。显然，利润下降是投资者所不想看到的。但需要指出的是，中移动采取了很多新举措应对这一挑战，这家企业终于认清自己需要面对的现实。

最新业绩公布后，中移动的股价下滑6.5%。中国移动2013年股东应占利润为1217亿元，比上年下降5.9%。业绩公布后的股票抛售让中国移动的股价跌至自2009年全球金融危机期间以来的低点。这意味着目前中国移动的市盈率约为8倍，远低于中国联通和中国电信的水平。

虽然有上述些负面消息，但让我们看看继续对中移动抱有希望的理由。尽管利润有所下滑，但需要指出的是，中移动的年营收依然增长8.3%，达到6,300亿元。这就意味着中移动依然在以一个健康的速度成长，而这对于这样一个规模的企业而言，这种增速是不容易实现的。

利润下滑显然有部分原因在于因竞争激烈所导致的价格下调，特别是来自腾讯等互联网巨头的竞争。腾讯旗下的微信业务正迅速蚕食中国移动的短信业务。但中国移动利润的下降也反映出中国移动终于认清现实，迎接竞争挑战，大举投资改善境况。

中国移动最大的投资之一就是4G网络的建设，中国移动斥资数十亿美元建设新的4G网络。中移动表示，自去年年底推出3个月以来，4G网络已拥有134万用户。中移动的目标是今年增加5000万4G用户，这一宏大目标意味着，他们必须花重金推广。

但任何了解移动业的人都知道，新用户的入网不再意味着成功。相反，未来的营收将主要来自提供新的OTT服务，即来自向用户提供电商及游戏等服务的移动互联网应用。中国移动在这一领域相对迟滞，因为腾讯、阿里巴巴等公司借助OTT取得了更大的发展空间，获得新的业务机会。

但中国移动近期显示出开发新服务的更多动向。公司努力开发用于信息类和电子商务类的竞争性产品，近期还与优酷土豆联合举办了一次成功的视频活动。显然，这些新产品不能保证都获得成功，特别是这一领域具有很强的竞争性。但如果中国移动可开发出一些有竞争力的产品，那么它可以利用国内主流运营商的天然优势，赢得某些新业务。

一句话：中国移动的股票在其最新业绩出来后被卖空，如果一系列新举措进展良好，中移动的利润可能会在2015年反弹。

**上海“梦中心”正式启动**

好莱坞和上海的关系又进了一大步，投资24亿美元、美国梦工厂DWA.N参与开发的文化创意集聚区上海“梦中心”正式启动。虽然投资额比两年前首次宣布的要少一些，项目能够向前推进也让我感到很高兴。这些年来，因为无法获得必要的批准和融资，太多大张旗鼓进行宣传的大型中外合作项目都悄悄搁浅。

“梦中心”位于上海徐汇区黄浦江沿岸，项目正式启动暗示部分或所有规划都能实现。梦工厂首席执行官JeffreyKatzenberg出席了启动仪式。

2012年，梦工厂和上海东方传媒集团签署协议，共同打造东方梦工厂。梦工厂称，东方梦工厂将落户徐汇滨江“西岸传媒港”，投资达200亿元人民币（32亿美元）。

现在投资额下降了约四分之一，这倒并不罕见，因为两年时间的计划中，项目的一些方面被更改是无法避免的。不管怎么说，24亿美元仍是很大的投资，迪士尼(DIS.N)在上海打造的主题公园也不过投资37亿美元。

除了东方梦工厂外，“梦中心”内还将打造拥有500个座位的Imax影院，以及多个演艺剧场，效仿伦敦西区和纽约百老汇。

“梦中心”将于2017年建成；2015年上海迪士尼将开张。这两大项目将有助于上海跻身中国娱乐之都，既能吸引游客，又是创造内容的中心。1949年以前，上海就是中国的娱乐中心，这里有中国最大的电影制作工作室和很多剧场。

环球影城曾打算在北京和上海各建一个主题公园，这两个项目最终都搁浅了。“梦中心”正式启动似乎暗示项目获得了必要的批准和融资，反映上海重夺亚洲娱乐中心头衔的决心。

一句话：梦工厂参与的24亿美元“梦中心”正式启动，暗示该项目获得了必要的批准和融资，料能开工。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王琛

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