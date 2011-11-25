新闻人物：中国移动新帅李跃将如何让大象起舞?

* 比前两任面临更大挑战

* 专注核心业务,提高投资回报

* 稳健低调的技术派官员

作者 黄运涛/杨歌

路透北京/香港8月25日电----中国移动(0941.HK)(CHL.N)新掌门李跃正式走上前台,担任这家全球最大移动运营商的第三任首席执行官(CEO).摆在他面前的,是比前两任更大的挑战:如何驱动这头已略显步履蹒跚的大象起舞.

中国移动近日宣布,王建宙不再身兼两职,原副总经理李跃升职为CEO,王建宙留任董事长职务.今後,董事长主要负责战略和宏观方向,而CEO则负责生产、经营和管理.

李跃此前几乎完全在幕後工作.在国内外传媒对中移动的大量报导中,对其人其事鲜有着墨.除了在业绩发布会上与投资者和记者有少许交谈外,他很少出现在公众视野,更令外界觉得这位相貌斯文、颇具老派技术官员风范的新任CEO颇为神秘.

唯一可以肯定的是,接过这个庞大企业的权杖,并不是一件轻松的差使.更何况,这位现年51岁的继任者此前常年担任"二把手",尚无在任何大型上市公司担任过最高统帅的经验.如今,他要掌管的是一家为逾5亿用户提供服务的超级大公司--客户人数之多,已超过了美国、德国和澳大利亚三个国家的人口之和.

"守住中移动现有的市场地位和利润规模已属不易,在此之上还要交出一份持续增长的成绩单,将是他的最大挑战."中国通信业知名观察人士项立刚说.

在新任命对外公布後,李跃曾公开表示,对出任新职感到压力很大,但亦称由於过去他一直参与公司研究及制订方针的工作,未来会继续推动业务的创新发展.

新增客户市场日渐饱和、传统语音业务萎缩、巨额投资的新业务短期内难见回报,而两家较小的竞争对手--中国联通(0762.HK)(600050.SS)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)正掀起激烈的竞争.李跃将面临一场新的长征,对付上述任何一个难题都不容易.

而他面对的挑战可能还不止于此.如何在中国央企的政治职责和资本市场的商业化运作之间找到平衡点,令中国政府(尤其是国资委)和投资者皆大欢喜,亦考验着李跃的智慧.

以用户数量计,中国移动在国内市占率达70%,网络覆盖中国所有主要城市和大部分偏远农村地区.

**专注核心业务**

虽然用户众多,然而中移动在3G时代却处於竞争劣势.与中国联通和中国电信采用的全球主流3G技术(WCDMA和CDMA2000)相比,中国移动获得的国产TD牌照是少数派和"非主流",最为不成熟且终端匮乏.

"中移动推广TD是在承担国家义务,政治表态大於经济利益考量,投资收益率(ROE)并不高.如何使TD向TD-LTE(4G)过渡,为国际主流运营商接受,从而降低投资风险,是李跃必须考虑的头等大事."Frost & Sullivan咨询公司高级分析师季宸东指出.

一位曾与李跃共事过的前中国移动人士认为,王建宙热衷於做交易和并购(中移动入股台湾远传电信和浦发银行皆由其主导),而李跃更专注于核心业务.

在中移动担任副总经理期间,常年分管网络建设,而中移动一年的采购金额动辄数百亿元.

"这是一个'高危'部门,保持廉法和高效不是一件容易的事,但李跃的口碑一直不错,还没听到有谁说过他的不是."李跃的一位部下曾表示.

**稳健低调的技术派**

李跃比王建宙小10岁,两人都拥有香港理工大学工商管理博士学位.2003年加入中国移动董事会的李跃还是一位教授级高级工程师.

王建宙在记者会上形容李跃"年富力强",一定能担当CEO重任.相对於王建宙在外界的高调形象,拥有超过30年电信业工作经验的李跃相当低调.

"他是技术官员中的精英,做事很职业."一位中移动总部人士说.据说,李跃在闲暇时间还是一位网球好手.

在进入中移动总部前,李跃在距北京百余公里之遥的天津市电信系统多个部门任职数年.此间,李跃与後来担任中移动副总经理的王晓初共事.当时,王晓初担任天津市邮电管理局局长,李跃是副局长.

王晓初现为中国电信总经理,其手机用户数量尚未过亿,而昔日的老部下李跃在"二把手"位置静待多年後,终於迎来了自己独挡一面的时刻.

在三网融合(电信网、互联网和广播电视网)已成中国既定政策的大框架下,中移动开始在互联网广泛布局,不断把触角延伸至手机游戏、移动支付、电子阅读和无线音乐等领域;中移动还是最早到海外扩展业务的中国运营商.

"王建宙已经搭好了一个很大的台子,"一位业内人士称,"今後戏该怎麽唱,就要看李跃的了."(完)

--审校 屈桂娟

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