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中国财经 | 2013年 3月 14日 星期四 16:56 BJT

中移动预期4G牌照今年底前将发放

路透香港3月14日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)执行董事刘爱力周四表示，预期中国今年底前将会发出4G(第四代移动通讯)牌照。

他于中移动年度业绩发布上作出以上表示。该时间表与此前工信部部长苗圩在两会期间所表示的吻合。

此外，中移动计划2013年资本开支达1,902亿元人民币，比去年的1,274亿元大增49%。公司表示，今年投放于4G网络发展的资金将达到417亿元。(完)

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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