中移动预期4G牌照今年底前将发放

中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂
路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
路透香港3月14日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)执行董事刘爱力周四表示，预期中国今年底前将会发出4G(第四代移动通讯)牌照。
他于中移动年度业绩发布上作出以上表示。该时间表与此前工信部部长苗圩在两会期间所表示的吻合。
此外，中移动计划2013年资本开支达1,902亿元人民币，比去年的1,274亿元大增49%。公司表示，今年投放于4G网络发展的资金将达到417亿元。(完)
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委发言人严鹏程周四称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。