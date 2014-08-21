中国未来五年手机游戏市场年复合增长率料达11.8%--普华永道

图为上海浦东金融区，一名男子在低头看手机屏幕。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港8月21日 - 国际会计和谘询公司普华永道周四发表中国手机游戏行业调查显示，手游玩家数量增长迅猛，已占移动互联网用户总数的50%以上。随着智能手机、无线网路及4G网路的普及，未来五年中国手机游戏市场年复合增长率可望达到11.8%。

普华永道中国电讯、媒体及科技行业合伙人卓志成称，虽然手机游戏面世时间较短，但凭藉终端的便利性、操作的简洁性、占用碎片化时间等特点发展迅猛。此外，终端和网路环境的不断优化亦为手机游戏市场带来广阔的发展空间。

报告发现，在益智策略、比赛竞技、武侠剧情、休闲娱乐这四种手机游戏类型中，比赛竞技和益智策略产品在中国手机游戏平台上的产品数量和下载量，明显大于武侠剧情类与休闲娱乐类产品。

“玩家的这一偏好，必将引领未来游戏产品的发展方向，游戏厂商的研发和生产重点也会向比赛竞技和益智策略类的新产品转移。”卓志成说。

报告显示，从2011年到2013年期间，手机游戏付费用户比例呈递增趋势，平均每年增幅保持在7%到15%之间，说明手机游戏行业拥有巨大的发展前景。

但同时，手游玩家的付费观念却有所改变--随着国内游戏玩家更愿意为有价值的游戏内物品付费，预计手机游戏的“游戏免费+游戏内道具收费”模式，将继续成为未来手机游戏最具盈利能力的商业模式。

**软体研发远超硬体更新速度**

根据报告，部分手游公司研发的游戏软体，远超现阶段中国使用者手机的硬体更新速度。对此，普华永道中国娱乐及媒体合伙人许冉表示，“手游公司应发挥用户体验的优势，针对手机市场发展情况与手游使用者需求，开发适合不同手机类型的手游产品，从而聚合多款手机游戏的客户群，提升公司的手游市场份额。”

随着中国手机游戏行业的快速发展和市场结构的变化，行业竞争将进一步加剧。目前，游戏运营商及平台最高可获得70-80%的游戏运营收入，而手游研发商仅获20%左右。但随着平台之争愈演愈烈，手游开发者将可摊分到更高运营收入，与此同时，手机游戏的核心竞争力也将越来越受运营管道所影响。

手机游戏行业虽处于起步阶段，但其迅猛发展在孕育商机的同时，亦隐含着不可忽视的技术、行业和法律风险。手机游戏公司的融资及上市过程更是挑战重重。

许冉说，“手机游戏行业在并购及上市过程中，普遍受到关注的财务问题是收入确认。”

她指出，由于手游行业虚拟物品交易的特性，收入确认常见问题主要包括总额法及净额法的列示问题以及收入确认时点的确定。总额法及净额法由相关公司在整个游戏产业链中所承担的责任及风险决定。

而收入确认时点则由游戏本身特性决定，如游戏属于单机版或是联网游戏、游戏内虚拟物品是否可以无限期使用等。对于早期的手机游戏公司，保存完整的玩家充值及虚拟物品消耗记录至关重要。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。