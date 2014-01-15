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时事要闻 | 2014年 1月 15日 星期三 13:52 BJT

中国移动广东公司原董事长徐龙被开除党籍

路透香港1月15日 -广东省纪委网站周三发布声明称，中国移动(0941.HK)广东公司原董事长、总经理徐龙因严重违纪被开除党籍。

“徐龙在中国移动广东公司任职期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，先后多次收受他人贿赂，数额特别巨大。”声明写道。

声明指出，徐龙涉嫌犯罪问题将移送司法机关依法处理，其违纪所得将被收缴。

徐龙去年8月因涉嫌严重违纪被广东省纪委带走调查。（完）

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