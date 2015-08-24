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中国财经 | 2015年 8月 24日 星期一 10:41 BJT

中国移动集团公布尚冰任公司董事长 接替奚国华

路透北京8月24日 - 中共中央组织部周一公布中国移动通信集团公司主要领导变动的决定，由工业和信息化部副部长尚冰接替奚国华，担任中国移动通信集团公司董事长。

中国移动官网周一刊登上述信息。

据香港星岛日报，中国三大电讯商今日将召开紧急会议，公布人事变动。中移动(0941.HK)、联通(0762.HK)及中电信(0728.HK)高层将＂大执位＂，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵据悉将落实对调，工信部副部长尚冰将接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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