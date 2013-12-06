中移动称iPhone销售事宜仍在谈判中

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透香港12月5日 -中国最大移动运营商--中国移动(0941.HK)表示，该公司仍在与苹果公司(AAPL.O)就iPhone销售事宜进行谈判。这是公司对此前媒体有关两家公司达成协议报导的回应。
周四稍早，华尔街日报援引匿名知情人士报导称，两家公司已经达成一项协议。
“我们仍在与苹果公司谈判，目前还没有新消息要公布。”中国移动发言人雷雨表示，但她拒绝对此具体解释。苹果公司也拒绝置评。
中国移动是以用户计全球最大的移动运营商，拥有超过7亿用户，也是中国唯一一家尚未销售iPhone的运营商。
根据之前华尔街日报的报导，中国移动料将在12月18日左右开始销售iPhone，届时该公司将在广州召开会议。
本周早些时候，中国工信部向中国移动、中国联通和中国电信发放了4G牌照，亦是外界广泛期待的举动。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
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