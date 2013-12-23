中移动称12月25日起接受iPhone预订

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海12月23日 -中国移动(0941.HK)周一在其官方新浪微博称，将从12月25日开始接受苹果(AAPL.O)的iPhone订单。中国移动是全球以用户数计最大的移动运营商。
之前苹果公司表示，双方公司已达成一项期待已久的协议，中国移动将销售iPhone手机，从而加强苹果公司与韩国三星电子(005930.KS)在全球市场的竞争。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
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