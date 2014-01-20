中国移动版iPhone上市 补贴战或无可避免

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月17日 - 中国移动 周五终于推出了苹果 iPhone合约机。
为了凸显重要性，苹果首席执行官库克亲临中国移动金融街营业厅，与中国移动董事长奚国华一起向一些消费者送上签名版iPhone手机并与他们合影留念。
面临三星电子 和小米科技的激烈竞争，苹果在与中国移动达成合作协议后可能小幅扭转在华困境。
但一些分析师认为，推出iPhone合约机对中国移动来说可能是双刃剑，或许会引发代价高昂的补贴战。
“我不认为会出现苹果参与的价格战，但我觉得补贴战可能到来。”市场研究公司RedTech Advisors执行董事Michael Clendenin说道。
“如果中国移动无法达到iPhone销售目标，将会增加补贴……这和航空公司的情况类似，其他公司会效仿，中国联通会这样做，中国电信也会这样做。”
Jefferies分析师Cynthia Meng在去年12月一份报告中写道，2014财年，中国移动的iPhone销量料达到1,200万部，但其补贴将从2013财年的270亿元大增57%，达到424亿元。
中国移动16GB iPhone 5S裸机的价格为5,288元，16GB iPhone 5C裸机价格为4,488元，两者均与苹果中国网站的价格相同。
中国联通和中国电信在苹果与中国移动宣布达成协议后均下调了iPhone售价，最高降价1,288元。这两家公司还在合约机上提供优惠。
中国移动发言人称，iPhone预订量周三已经达到130万部。路透发现，存在使用虚假身份证号码进行多次注册的情况。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%