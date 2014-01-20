中国移动版iPhone上市 补贴战或无可避免

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月17日 - 中国移动 周五终于推出了苹果 iPhone合约机。

为了凸显重要性，苹果首席执行官库克亲临中国移动金融街营业厅，与中国移动董事长奚国华一起向一些消费者送上签名版iPhone手机并与他们合影留念。

面临三星电子 和小米科技的激烈竞争，苹果在与中国移动达成合作协议后可能小幅扭转在华困境。

但一些分析师认为，推出iPhone合约机对中国移动来说可能是双刃剑，或许会引发代价高昂的补贴战。

“我不认为会出现苹果参与的价格战，但我觉得补贴战可能到来。”市场研究公司RedTech Advisors执行董事Michael Clendenin说道。

“如果中国移动无法达到iPhone销售目标，将会增加补贴……这和航空公司的情况类似，其他公司会效仿，中国联通会这样做，中国电信也会这样做。”

Jefferies分析师Cynthia Meng在去年12月一份报告中写道，2014财年，中国移动的iPhone销量料达到1,200万部，但其补贴将从2013财年的270亿元大增57%，达到424亿元。

中国移动16GB iPhone 5S裸机的价格为5,288元，16GB iPhone 5C裸机价格为4,488元，两者均与苹果中国网站的价格相同。

中国联通和中国电信在苹果与中国移动宣布达成协议后均下调了iPhone售价，最高降价1,288元。这两家公司还在合约机上提供优惠。

中国移动发言人称，iPhone预订量周三已经达到130万部。路透发现，存在使用虚假身份证号码进行多次注册的情况。(完)