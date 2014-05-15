中国移动下调4G资费 上网流量费单价降幅超50%--报载

路透上海5月15日 -以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)宣布，将自6月1日起面向全国客户推出4G(第四代移动通信)新资费，此次资费水平较以往有大幅度下调，调整后的4G上网流量费单价降幅超50%。

中国证券报周四报导并指出，此次推出的新资费包括4G自选套餐、4G飞享套餐、4G上网套餐、4G商旅套餐四款主套餐和一款4G流量可选包；全球通上网套餐、商旅套餐4G流量增2-6倍。

4G门槛大幅降低，推出30元人民币500M流量包，4G飞享套餐也增加了多项中低档位的套餐，最低档位套餐从88元降低到了58元。

报导引述市场人士指出，中国移动下调4G资费后，降低资费将吸引更多客户，行业基本面的走强有望带动4G上下游行业的表现。

中国移动提供的数据显示，目前其4G客户已超过400万。但距离中国移动年度目标用户5,000万还有着不小的距离。(完)

(发稿 边竞； 审校 林高丽)

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