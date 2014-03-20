中移动去年净利倒退近6% 为14年来首见

中国移动周四宣布，受公司加大基础资源投入力度拖累，去年净利按年下滑5.9%，为自1999年度以来首现倒退。但其业绩仍基本符合市场预期。展望未来，中移动指出，随着4G规模商用，通信运营商进入流量经营时代，流量增长成为最重要驱动力，为公司发展提高广阔空间及机遇。图为一名女子经过上海市内一处中国移动的公司标识。路透