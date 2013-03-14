中国移动去年净利仅升2.7%（更新版）

中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂
路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
* 中移动去年净利仅升2.7%符预期
* 升幅为近三年来最慢
* 今年资本开支锐升49%创新高，推进4G发展
* 料中国年底前发出4G牌照
(新增细节和记者会内容)
路透香港3月14日 - 尽管去年录得三年以来最慢的盈利增长，但以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)2013年度决定大洒银弹，资本开支按年大幅增加49%创历来最高，以推进其TD-LTE(4G)网络的建设。
“我们预期中国今年底前会发出4G牌照。”中移动执行董事刘爱力在业绩发布会上称。该时间表与此前工信部部长苗圩在两会期间所表示的吻合。
中移动周四宣布，2012年度净利为1,293亿元人民币，比前年度的1,259亿元增加2.7%。这与汤森路透综合13名分析师平均预测的1,274亿元相符。根据路透计算，中移动第四季度净利为360亿元，比市场预测的341亿元略高；2011年度同期为339亿元。
不过，中移动去年的盈利升幅却为三年来最慢，显示低端用户增加及手机补贴令其获利能力受到负面影响。
公司高管预期，2013年的手机补贴预算为270亿元，较去年的238亿增加13.4%。
另一方面，随着智能手机和流动上网愈来愈普及，无线上网业务已成为推动中移动收入增长的主要驱动力。公司表示，去年已开展15个城市扩大TD-LTE规模试验，共建设约2万个基站，其中杭州、广州、深圳网络达到试商用水平。公司目前正积极推进TD-LTE的产业链成熟，今年建设超过20万个基站，推出可商用网络。
中移动香港此前亦已推出TD-LTE/LTE FDD融合网络。
中移动计划2013年资本开支达1,902亿元人民币，比去年的1,274亿元大增49%。在今年的资本开支中，用于移动通信网的部份占42%，当中52%用于TD-LTE，即约417亿元，其余用于2G/WLAN/核心网。
TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准，目前国内由中国移动负责建设。分析人士指出，中国运营商加码投资4G网络建设，将使一批设备厂商或终端手机制造商走出业绩低谷，并带动包括如中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、华为HWT.UL等设备制造商、运营商及产品线在内的全产业链的升级。据业界测算，4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5,000亿元。
对于中移动而言，其在3G数据业务落后对手，看来更有必要抢先布局TD-LTE网络。
中移动表示，去年无线上网业务高速增长，其流量比上年增长187.6%，收入比上年增长53.6%，占营运收入比重达到12.2%，成为收入增长的主要驱动力。
截至今年1月底止，中移动客户总数为7.147亿，其中3G用户数占9,498万。
中移动今天微幅收高0.24%，报83.35港元。大盘恒生指数.HSI升0.28%。（完）
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(记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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