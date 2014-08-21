中移动子公司获基金销售支付结算牌照 汇添富与其合作

路透上海8月21日 - 欣欣向荣的中国资产管理市场吸引各类机构入驻，全球最大的移动运营商中国移动集团亦跨界参与。中国证监会网站显示，中移动旗下中移电子商务有限公司已获公募基金销售支付结算牌照，首家合作基金为汇添富基金管理公司。

中国移动稍早还宣布，推出旗下第一款互联网金融产品“和聚宝”，正式加入互联网金融大军。这款产品不仅让多余话费享受货币基金收益，还可自动充话费，并支持T＋0提现。

而中移动这款和聚宝产品对接就是汇添富基金旗下的和聚宝货币基金，该基金成立于5月28日，周三该基金的七日年化收益率为4.277%。

中移动集团是中国移动(0941.HK)的母公司。而中移电子商务公司由中移动集团湖南公司成立，承担中移动电子商务基地开发和建设，旨在成为具全球影响力的移动电商平台和知名的第三方支付品牌。2011年其获央行颁发的支付业务许可证。 （完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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