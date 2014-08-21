中移动子公司获基金销售支付结算牌照 汇添富与其合作

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海8月21日 - 欣欣向荣的中国资产管理市场吸引各类机构入驻，全球最大的移动运营商中国移动集团亦跨界参与。中国证监会网站显示，中移动旗下中移电子商务有限公司已获公募基金销售支付结算牌照，首家合作基金为汇添富基金管理公司。
中国移动稍早还宣布，推出旗下第一款互联网金融产品“和聚宝”，正式加入互联网金融大军。这款产品不仅让多余话费享受货币基金收益，还可自动充话费，并支持T＋0提现。
而中移动这款和聚宝产品对接就是汇添富基金旗下的和聚宝货币基金，该基金成立于5月28日，周三该基金的七日年化收益率为4.277%。
中移动集团是中国移动(0941.HK)的母公司。而中移电子商务公司由中移动集团湖南公司成立，承担中移动电子商务基地开发和建设，旨在成为具全球影响力的移动电商平台和知名的第三方支付品牌。2011年其获央行颁发的支付业务许可证。 （完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。