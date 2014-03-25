专访：中国移动支付领域需建开放兼容的安全支付标准--万事达高层

2013年5月1日拍到的万事达卡、Visa卡和Discover卡支付标志的图片。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 中国的移动支付应建立开放兼容的安全支付标准

* 万事达愿与中国交流相关经验心得

* 新推万事通平台，瞄准跨境购物支付

作者 林琦

路透上海3月25日 -随着中国互联网金融和移动支付领域体量越来越大，中国央行近期加强了监管力度。全球第二大支付网络--万事达(MA.N)中国区高层周二建议，中国的移动支付领域健康发展的核心是建立一个安全支付标准，开放和兼容性应是这一标准的重要考量因素。

万事达大中华区执行副总裁、中国区总经理常青在接受路透电话专访时指出，未来中国的移动支付将会对全球有重大影响力，建立一个具备开放和兼容性的支付标准，有助于中国的移动支付更快地壮大规模。

“移动支付的主要核心是安全支付标准，...标准是否完善，是否开放和兼容，支付链条的各参与方能否平等参与，是否经受住时间考验，这是判断标准是否安全，好还是不好的重要考虑因素。”他表示。

近日中国央行要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。而央行正在征求各方意见的支付机构网络支付业务管理办法亦计划对个人网络消费和线上支付设定金额上限。

面对市场对移动支付监管趋紧的热议，中国央行相关负责人近期回应称，央行将会同各方从技术安全、消费者保护、反洗钱、金融实名制等方面进行充分论证，以安全为底线，支持有关支付机构在进一步完善业务流程和规则、保护支付资金安全等基础上，按照试点先行的原则开办相关业务。

常青还指出，中国这么大的经济体，未来移动支付和电子商务的发展，一定在全球范围内起到举足轻重的作用，在这发展过程中，最关键是要解决好开放和兼容性的标准问题。

“圈地会造成重复建设，很难形成大的规模。”他说，若是有一些开放标准，大家共同参与，在商业竞争领域共同竞争，在标准问题上合作，更有利于整个行业在短时间内形成较大规模。

据中国央行数据，2013年国内共发生移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元人民币，同比分别增长212.86%和317.56%。

包括万事达和Visa(V.N)等在内的国际银行卡组织尚不能在中国经营人民币支付业务，中国银联仍是这一领域的主导者。万事达等国际银行卡组织一直吁请中国政府能够对外开放该项业务。

常青并称，作为全球性银行卡组织，万事达非常愿意就安全标准方面的经验和心得与国内银行界、金融机构及监管机构交流。

**在跨境网购中掘金**

尽管万事达在中国的业务仍受到一定限制，不过公司仍在中国电子商务热潮中嗅到更大的商机。其上周五在中国推出旗下全球性电子支付服务平台

--万事通（MasterPass），以因应中国快速增长的跨境网购需求，扩大中国业务。

万事通在中国的首家合作伙伴是中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)，双方携手推出龙卡电子钱包，消费者在跨境消费时无需输入卡号和个人信息，只需点击已绑定的信用卡片，即可完成支付。

常青介绍说，继美国、英国、加拿大和澳大利亚等发达国家后，中国是亚洲地区首个引入这一全新跨境支付的国家，今年这一服务平台还将进入新加坡、香港、台湾以及法国、意大利和巴西等地。

他指出，未来国内任何一家金融机构都可以推出各自基于万事通平台的电子钱包，而国内对于开放平台、电子钱包的需求相当大，所以他对万事通在中国的发展充满信心。

万事达组织在全球210多个国家有3,600多万家合作商户。而据万事达刚公布的网络购物调查报告，97.8%的中国消费者表示会进行网购，其中17.2%的网购支出用于跨境交易，并呈现逐年上涨的趋势。（完）

(审校 张喜良)

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