博客：中国手机商在美国市场面临“攻坚战”

2013年1月8日，一位女性在拉斯维加斯消费电子展上看华为的MediaPad。 REUTERS/Steve Marcus

记者 Gerry Shih

LG电子(066570.KS)高管弗兰克·李(FrankLee)本周在拉斯维加斯展示了一款专为美国市场推出的新款手机--配备6英寸曲屏的G-Flex手机。

两小时后，在同一家酒店的另一间房间内，华为终端公司董事长余承东推出了超薄手机 Ascend MateII，称其在正常使用的情况下，待机时间将近两天。

在拉斯维加斯消费电子展上推出的这两款产品有一个关键的不同之处：G-Flex将通过T-Mobile U.S.、AT&T(T.N)和Sprint(S.N)等美国通信市场的三大运营商出售，而华为的Ascend MateII不会通过运营商出售，至少目前没有。

受益于巨大的国内市场以及智能手机大战，在两年的时间中，中国三大手机制造商--华为、中兴通讯(000063.SZ)和联想(0992.HK)已跻身全球顶尖智能手机厂商行列。

中国企业在此次消费电子展上比之前占据了更多展示区域，急于向美国市场宣传其产品。不过分析师们表示，中国企业在美国市场很可能还需要数年才能打开局面。在美国手机市场唯一一个取得成功的亚洲品牌是三星。

除了在美国市场销售渠道狭窄外--电信运营商的销售占到美国手机市场销量约90%份额，中国手机制造商还要克服其它几个难题：较低的品牌知名度，低档次的消费印象甚至还有安全顾虑。

弗雷斯特研究公司(Forrester Research)分析师FrankGillett表示：“去年的说法有些为时过早。推出产品是一回事，建立关系、打造分销渠道和营销是另一回事。”

“我们或许会在2015年开始看中国手机制造商在美国打开局面。”

根据IDC的数据，在去年第三季度，中兴通讯和华为分别占在美销售手机销量的5.7%和3%，苹果和三星分别占36.2%和32.5%。

三星电子利用安卓系统与苹果iPhone形成势均力敌之势，但安卓阵营如今已是拥挤不堪，因为很多品牌生产安卓智能手机。

Gillett表示：“现在杀入美国市场并获取较大市场份额是几乎不可能的，理由很简单：人们的习惯已经形成，技术已经成熟，品牌知名度已经深入人心。”

**中国人要来了**

这一局面的形成并不是因为中国品牌没有努力。消费电子展组织者之一KarenChupka表示，今年有超过1,800家中国企业参加展览。她没有提供往年中国企业参展的数据。

华为和中兴占据了展示厅中心的抢眼位置。华为称，公司展示区的规模比两年前扩大了一倍，甚至为吸引与会者，在展示区停了一辆梅赛德斯轿车。

对于华为和中兴而言，大力发展手机业务，是在其基本业务--向电信公司出售网络设备的销售出现放缓的大背景下出现的。

由于美国国会对引进中国网络设备存在安全顾虑，华为和中兴转而寻求加大对手机的生产。

终点科技公司(Endpoint Technologies)分析师RogerKay表示：“对于华为在美国市场的发展，外界一直存在疑问。华为遭遇了联想之前遇到的麻烦，但华为的遭遇比联想有过之而无不及。”部分原因在于不断有媒体报道提到华为与中国军方的关系。

IDC表示，与很多其他市场的消费者全价购买手机加入运营商预付费计划不同，92%的美国人通过运营商购买享有很高补贴的手机。

中兴通讯美国CEO程立新本周在拉斯维加斯对路透表示：“在美国成功的关键在于占领运营商市场。”他指着附近一摞纸张说：“这是我的日常安排。”