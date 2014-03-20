中移动去年净利倒退近6% 为14年来首见

路透香港3月20日 -以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四宣布，去年净利按年下滑5.9%，为自1999年度以来首现倒退，受公司加大基础资源投入力度拖累；但其业绩仍基本符合市场预期。

中移动于早盘收市后公布，2013年度净利为1,217亿元人民币，比前年度的1,293亿元减少5.9%。汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测为1,254亿元。

根据路透计算，中移动去年第四季度净利为302亿元，较上年度同期的360亿元倒退16%。

中移动表示，为了更好地支撑数据流量爆发式增长，满足业务拓展需求，锻造核心竞争力，公司适当加大了基础资源投入力度，令盈利水平有所下降。

展望未来，中移动指出，随着4G规模商用，通信运营商进入流量经营时代，流量增长成为最重要驱动力，为公司发展提高广阔空间及机遇，中长期发展依然看好。至于国家有关网间结算、移动通信业务转售、携号转网试点范畴扩大等政策调整，也会对公司发展带来影响。

公布业绩前，中移动股价走软，早盘收跌1.87%，报68.2港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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