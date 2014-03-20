中移动去年净利倒退近6% 为14年来首见

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 -以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四宣布，去年净利按年下滑5.9%，为自1999年度以来首现倒退，受公司加大基础资源投入力度拖累；但其业绩仍基本符合市场预期。
中移动于早盘收市后公布，2013年度净利为1,217亿元人民币，比前年度的1,293亿元减少5.9%。汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测为1,254亿元。
根据路透计算，中移动去年第四季度净利为302亿元，较上年度同期的360亿元倒退16%。
中移动表示，为了更好地支撑数据流量爆发式增长，满足业务拓展需求，锻造核心竞争力，公司适当加大了基础资源投入力度，令盈利水平有所下降。
展望未来，中移动指出，随着4G规模商用，通信运营商进入流量经营时代，流量增长成为最重要驱动力，为公司发展提高广阔空间及机遇，中长期发展依然看好。至于国家有关网间结算、移动通信业务转售、携号转网试点范畴扩大等政策调整，也会对公司发展带来影响。
公布业绩前，中移动股价走软，早盘收跌1.87%，报68.2港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。